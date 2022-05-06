* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:56 — REGNUM «Фронт Азадеган» утверждает, что совершил покушение на начальника разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в западной части Кабула. Об этом 6 мая сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Утверждается, что мулла Хафизулла Бадр, начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в западном Кабуле, стал объектом покушения из засады в районе Баге-Давуд афганской столицы.

По данным фронта, Бадр виновен в вымогательстве денег у жителей западной части Кабула и организации взрывов в мечетях, хусейниях и школах Кабула. Также сообщается, что Бадр в своё время был арестован, а затем приговорён к смертной казни бывшим правительством Афганистана за террористическую деятельность, но был помилован экс-президентом страны Ашрафом Гани и освобождён в числе других 7000 заключённых.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Напомним, в последние дни участились нападения на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городах страны.