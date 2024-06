Нью-Йорк, США, 6 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Противник абортов, прозвавший себя «борющимся с абортами человеком-пауком», забрался на 52 этажное здание американской газеты The New York Times и вывесил там баннер, демонстрирующий процедуру прерывания беременности, сообщает со ссылкой на социальные сети и отчет полиции New York Post.

Todd Van Hoosear New York Times

Свое восхождение Мэйсон Дешам совершил ранним утром 5 мая, вывесив два плаката на шестом и седьмом этажах.

На одном, подвешенным вертикально, было написано: «Аборты убивают более 911 каждую неделю!» На другом, подвешенном горизонтально, было изображение плода и обращение к конкретному врачу, которого Дешам обвиняет в том, что он «убил этого ребенка».

Представители полиции подтвердили, что они были уведомлены о двух баннерах, висящих на здании, направленных на борьбу с абортами.