Ракитянский район, Белгородская область, 6 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов возбуждено в отношении 26-летнего жителя Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе регионального УМВД.

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В ракитянском селе Васильевка на берегу реки Ивенка очевидцы заметили подозрительного мужчину в водолазном костюме. Участковый полицейский, прибывший на место, остановил для проверки автомобиль «ВАЗ 2104», в котором обнаружил контейнер с раками. Водитель незаконно выловил 520 животных, по оценке специалистов ущерб природе составил 119 тысяч рублей.

В отношении водолаза возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. Подозреваемый подписал обязательства о явке.