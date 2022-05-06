Курган, 6 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Кургане до 26 мая продлён запрет на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Лесные пожары

Запрет продлён с целью предупреждения лесных пожаров на территории города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области режим ЧС продолжает действовать в городе Кургане, Кетовском и Белозерском муниципальных округах. Также в Кургане действует особый противопожарный режим, в период действия которого запрещено разведение костров, сжигание сухой растительности, мусора, порубочных остатков и стерни на полях, проведение огневых работ и использование открытого огня для приготовления пищи.