Липецк, , 13:52 — REGNUM В Липецкой области отменяются все ограничения, касающиеся режима работы общепита. Как сообщила 6 мая пресс-служба областной администрации, теперь кафе и рестораны могут работать круглосуточно и без справок.

Интерьер кафе Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Возобновляется деятельность аттракционов, детских игровых комнат, ночных клубов, букмекерских контор. Также отменена рекомендация носить защитные перчатки в общественном транспорте.

Из ранее введённых ковидных ограничений в регионе продолжает действовать только масочный режим.