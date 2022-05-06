Липецк, 6 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Липецкой области отменяются все ограничения, касающиеся режима работы общепита. Как сообщила 6 мая пресс-служба областной администрации, теперь кафе и рестораны могут работать круглосуточно и без справок.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Интерьер кафе

Возобновляется деятельность аттракционов, детских игровых комнат, ночных клубов, букмекерских контор. Также отменена рекомендация носить защитные перчатки в общественном транспорте.

Из ранее введённых ковидных ограничений в регионе продолжает действовать только масочный режим.