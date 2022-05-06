Москва, 6 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В апреле 2022 года федеральный бюджет России недополучил средства с продажи нефти и газа. Об этом 6 мая сообщает Министерство финансов РФ.

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В министерстве рассказали, что объём поступлений в апреле оказался ниже от ожидаемого на 133,1 млрд рублей.

При этом в мае 2022 года ожидается дополнительный объём поступлений с нефтегазового экспорта. Он, согласно прогнозу, составит 414 млрд рублей.

Также в Минфине напомнили, что в 2022 году за счёт поступлений не планируется закупать иностранную валюту и золото.