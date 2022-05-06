Киев, 6 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. На сегодняшний день на подконтрольной киевскому режиму украинской территории происходит топливный коллапс, и в городах страны на заправках скопились огромные очереди из автомобилей за бензином. Видеозаписи таких очередей 6 мая выложены в нескольких украинских телеграм-каналах.

Images Money Деньги за бензин

При этом, как уточняет телеграм-канал «Выпускайте Z Кракена!», ранее украинское правительство предоставило офису президента страны расчеты стоимости топлива, которое планируется завозить на Украину из ЕС, и стоимость которого составит от 47 гривен (105 рублей) за литр.

Также указывается, что, как ожидается, в результате этого произойдет резкий скачок инфляции и рост цен в стране на 70-90%, при котором буханка хлеба может достичь стоимости 50-70 гривен (110-160 рублей), и может произойти небывалый обвал украинской валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине идёт с соблюдением графика.