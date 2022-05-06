Москва, , 13:51 — REGNUM Москва заняла четвертое место среди регионов России по объему экспорта мяса и мясной продукции. Об этом 6 мая сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Мясо (сс) RitaE

По итогам 2021 года объём экспорта этой продукции из Москвы в денежном выражении достиг 134,5 млн долларов. Это на 2,4% превышает показатели 2020 года и на 11,5% больше 2019 года.

«В основном столица экспортирует мясо и субпродукты птицы, колбасные изделия и готовую мясную продукцию», — отметил Ефимов.

Читайте ранее в этом сюжете: Инвестиции стран ЕЭАС в экономику Москвы выросли в 2,6 раза