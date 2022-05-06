Париж, , 13:50 — REGNUM Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков заявил, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в Париже и других французских городах, сообщает посольство России в Париже.

Посол России во Франции Алексей Мешков Υπουργείο Εξωτερικών

По словам посла, акция проводится российскими гражданами во Франции. Акция «Бессмертный полк» должна состояться 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, представители России не будет присутствовать на праздновании окончания Второй мировой войны во Франции 8 мая. Приглашение на мероприятия Москва не получила.

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