Париж, 6 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков заявил, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в Париже и других французских городах, сообщает посольство России в Париже.

Υπουργείο Εξωτερικών Посол России во Франции Алексей Мешков

По словам посла, акция проводится российскими гражданами во Франции. Акция «Бессмертный полк» должна состояться 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, представители России не будет присутствовать на праздновании окончания Второй мировой войны во Франции 8 мая. Приглашение на мероприятия Москва не получила.