Кабул, , 13:49 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана провёл крупное консультативное совещание по вопросу создания высшего совета. Онлайн-встреча лидера фронта Ахмада Масуда с группой политических активистов из разных уголков мира и Афганистана, чтобы провести консультации о том, как создать «Высший совет сопротивления», продолжалась пять часов. Об этом сообщает ВВС.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это была первая специализированная консультативная встреча, и в ближайшие дни будут проведены другие встречи со всеми видными антиталибскими (организация , деятельность которой запрещена в РФ) партиями и группировками», — заявил представитель Фронта сопротивления Себгатулла Ахмади.

Он сказал, что большое количество представителей различных этнических групп Афганистана, как мужчин, так и женщин, приняли участие во встрече удалённо. По словам Ахмади, среди участников встречи были бывшие члены парламента и политические деятели, такие как Шукрия Баракзай, Ареф Рахмани, Гульшан Нуристани, Рахман Огли, Наргес Нахан, Фархад Азими, Мангал Сапи, Абдул Кадир Белудж, Ишрак Хоссейни, Мирза Мохаммад Ярманд, Назиф Шахрани, Амин Ахмади, Аманулла Задран и ряд других.

Фронт национального сопротивления Афганистана — важнейшая политическая и военная группировка, противостоящая правительству «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и созданная после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Сообщается, что на встрече не присутствовали традиционные антиталибские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидеры из хазарейской, узбекской и таджикской этнических групп.

Возглавляемый Масудом Фронт национального сопротивления оперативно отреагировал на последствия захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и начал так называемую «Панджшерскую войну» в конце августа 2021 года.

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили полный контроль над остальной частью Афганистана, боевые действия в провинции Панджшер приняли ожесточённый характер, в боях погибли Фахим Дашти, официальный представитель фронта и известная фигура в афганских СМИ, и генерал Абдул Вадуд Зара, племянник Ахмад Шаха Масуда и двоюродный брат Ахмада Масуда.

После нескольких дней боёв сопротивление сил фронта было сломлено, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Панджшер, и в последующие дни и недели поступали многочисленные сообщения в социальных сетях об убийствах мирных жителей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также о жестоком обращении и притеснениях жителей Панджшера. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда отрицали эти обвинения.

В последние время, с наступлением весны, силы, связанные с Фронтом сопротивления, заявляют о проведении боевых операций в различных частях Афганистана, особенно в провинции Панджшер и долине Андараб в провинции Баглан, однако правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настаивает на том, что оно обеспечило безопасность по всему Афганистану, и оппозиция не имеет возможности бросить вызов силам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Выступление Фронта сопротивления и самого Ахмада Масуда подверглось критике за то, что ему не удалось объединить важных политических и военных деятелей, противостоящих «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За восемь месяцев с момента своего создания Фронт национального сопротивления не смог прийти к консенсусу в отношении политического будущего Афганистана. Географическая и интеллектуальная удалённость друг от друга антиталибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кругов помешала формированию надёжной альтернативы правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Создание Фронта сопротивления вызвало у его сторонников много ожиданий. Многие традиционные таджикские, хазарейские, узбекские и пуштунские лидеры, сыгравшие ключевую роль в первом раунде сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1990-х годах, после захвата Кабула радикалами бежали в разные страны, и хотя время от времени выступали с заявлениями, в войне с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше участия не принимали.

Хотя утверждается, что в 1990-х годах силы сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживали такие страны, как Иран, Индия и Россия, нынешний Фронт сопротивления был сформирован без участия какой-либо страны, желающей помочь в продолжении войны в Афганистане.

Глобальный консенсус заключается в том, чтобы оказать давление на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью добиться перемен. Спустя восемь месяцев после формирования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ни одна страна не признала его, обусловив такой шаг созданием инклюзивного правительства, соблюдением прав человека, особенно прав женщин, и гражданских свобод.