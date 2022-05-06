Курск, , 13:47 — REGNUM Из Курской областной детской клинической больницы мальчика, пострадавшего при взрыве 30 апреля, на вертолёте санитарной авиации под контролем бригады медиков транспортировали в московский центре детской травматологии и ортопедии. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Снаряд Yarnews.net

В Медвенском районе 30 апреля при проведении работ на придомовом участке произошёл взрыв — предположительно, снаряда времен Великой Отечественной войны. Погиб 19-летний юноша, его младший брат сильно пострадал.

Мальчика доставили в областную детскую клиническую больницу, где для спасения его жизни была проведена восьмичасовая операция. После стабилизации состояния ребёнка курские врачи совместно с московскими специалистами приняли решение о переводе мальчика в федеральный центр, где он продолжит лечение.