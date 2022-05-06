Москва, 6 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Риторика Польши изменилась в последнее время с недружественной на враждебную — это факт, как и то, что из Польши могут исходить угрозы для территориальной целостности Украины. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 6 мая журналистам.

Silar На польско-украинской границе. Флаги Польши, Евросоюза и Украины

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко предположил, что России, Украине и Белоруссии придётся воевать с Польшей, которая хочет завладеть западными украинскими землями. Перед этим польский президент Анжей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной «больше не будет», а народы обеих стран будут вместе строить «общее счастье и общую силу».

Песков отметил, что не станет комментировать слова Лукашенко. Однако из Польши в последние месяцы идёт весьма и весьма враждебная риторика, которая и так давно не была дружественной.

«И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы — это тоже очевидные факты. Об этом говорили, если вы вспомните, недавно сделанное заявление руководителя нашей внешней разведки. Это очевидные факты», — сказал Песков.

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