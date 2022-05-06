Донецк, 6 мая, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенные пункты Лозовое и Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.40 — н. п. Пески — н. п. Лозовое: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также украинские боевики выпустили пять гранат из станкового противотанкового гранатомета по Горловке.