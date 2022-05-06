Барнаул, 6 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Доцент кафедры частной зоотехнии биолого-технологического факультета Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) Сергей Кузовлев получил патент на изобретение, которое позволит улучшить сохранность пчелосемей в зимний период. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АГАУ.

PollyDot Пчёлы

Каждый пчеловод знает, что успешная зимовка — залог сохранения пчелосемей, а значит и хорошая перспектива большого медосбора в сезоне.

Известны несколько способов содержания пчел на воле в зимний период. Например, улей с пчелами оставляют на зиму под снежный покров. Недостатком данного способа является то, что улей со стороны летков не защищен от попадания в него снега, а также от воздействия на стенки улья влаги и низких температур наружного воздуха.

Другой способ заключается в том, что улей закрывается на зиму со всех сторон пенопластом, а с лицевой стороны стеклом для исключения попадания в него снега. Минусом данного способа является то, что утеплитель не позволяет проникать в улей как конвективному холоду, так и теплу. В результате весной происходит задержка облета пчел.

Наконец, третий способ предусматривает размещение ульев в теплице под светопрозрачной утепляющей оболочкой с соединением верхнего и нижнего летков улья с заоболочечным пространством. Недостатком данного способа является то, что к зиме ульи необходимо переносить в теплицу, а весной выносить обратно, а это трудоемкий процесс, особенно, если речь идет о большой пасеке. Строительство теплицы требует больших материальных затрат. Кроме того, пчелы, вылетевшие из улья, часто собираются на потолке теплицы и не возвращаются обратно в улей.

Так называемый «подмор пчел» в зимний период, который может достигать 80%, — серьезная проблема для пчеловодов, ставящая под угрозу весь сезонный медосбор. В Алтайском крае, где более 100 000 пчелосемей, ежегодно в течение зимовки их гибнет порядка 20%. Одной из основных причин этого является метизация местных пчел с южными породами, что приводит к снижению способности пчелиных семей переносить длительный безоблетный период. Пчелосемьи гибнут либо слабеют. Требуется ежегодное восстановление их численности.

Оригинальное изобретение доцента кафедры частной зоотехнии биолого-технологического факультета Алтайского государственного аграрного университета Сергея Кузовлева, защищенное патентом Федеральной службы интеллектуальной собственности за № 2 769 738, позволит пчеловодам не только сэкономить силы и средства, но и эффективно обеспечить сохранность пчелосемей во время зимовки.

Ученый Алтайского ГАУ предложил конструкцию специального короба из светопрозрачного утепляющего материала (например, поликарбоната) под защиту которого во время зимовки размещается улей с пчелами. Запатентованная конструкция короба обеспечивает равномерный тепловой зазор относительно каждой из охватывающих им стенок улья.

В период осеннего похолодания и постановки пчел на зимовку ульи с пчелами помещаются под защитные короба. В зимний период естественным образом колпак засыпается снегом, однако через его летковые щели, летковые щели накладок и летки улья, внутриульевое пространство сообщается с атмосферным воздухом и происходит естественная вентиляция.

В весенний период часть снега, окружающего улей, подтаивает, и солнечные лучи проникают через прозрачную оболочку короба, тем самым нагревая воздух, находящийся в зазорах образованных коробом и ульем и ускоряют таяние снега, окружающего улей. Это позволяет в теплые весенние дни пчелам раньше начать вылет из улья. Таким образом, изобретение позволяет использовать солнечную энергию для внешнего обогрева улья в дневное время и снижать потерю тепла в ночное.

«Техническая сущность изобретения заключается в том, что между стенками улья и оболочкой создается равномерная тепловая воздушная прослойка, позволяющая в силу своего небольшого объема нивелировать градиент температур вокруг и внутри улья. Способ удобен и тем, что позволяет осуществлять доступ к пчелиной семье круглый год. Например, при необходимости докорма пчел во время зимовки открывают крышку короба и крышку улья, отгибают положок и добавляют корм сверху на рамки», — подчеркивает достоинства своего изобретения Сергей Кузовлев.

Как результат — улучшение сохранности пчелосемей и здоровья пчел. Подмор пчел в зимний период при использовании изобретения практически сводится к нулю. Это позволяет пчелам проводить ранний и сверхранний облеты, что приводит к быстрому интенсивному весеннему развитию пчелиных семей.

Ученый уже успешно использует свое изобретение на личной пасеке и настоятельно рекомендует его другим пчеловодам. Относительно простая конструкция и возможность использования материалов отечественного производства позволяет использовать приспособление для пасек, занимающихся производством меда в промышленных масштабах.

Как сообщало ИА REGNUM, случай массовой гибели пчёл зафиксирован в Болховском районе Орловской области 24 мая 2021 года.

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