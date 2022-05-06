Улан-Удэ, 6 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ сотрудники Росгвардии вместе с воспитанниками кадетского класса провели парад под окнами дома ветерана службы Лилии Григрьевой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление Росгвардии по Бурятии 58

В ходе акции дети росгвардейцев также спели песни военных лет. Кроме того, сотрудники ведомства поздравили с Днём Победы ируженицу тыла Долгорму Жамьянову.

«Вы помогли во время Великой Отечественной войны отстоять нашу страну, а в послевоенные годы самоотверженно трудились на благо Родины. Низкий вам поклон и безграничная благодарность», — поздравил ветеранов заместитель начальника управления полковник Василий Лосев.

Как отмечается, Лилия Петровна в годы войны была ребёнком. Тем не менее, на уроках труда она шила кисеты, вкладывала в них записки с добрыми пожеланиями и отправляла их солдатам на фронт. Долгорма Намдановна, после того, как её отец ушёл на войну, работала с матерью на ферме.