Москва, 6 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Кремле не обладают информацией о случаях вывоза запасов зерна с территории Украины. Об этом 6 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы также не располагаем информацией. Похоже на фейк. Скорее фейком и является. Не знаю точно, кто это заявил в ООН, но очевидно, что они не удосужились проверить эту информацию», — заявил Песков.