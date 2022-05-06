Москва, 6 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. День Победы в России ничто не сможет омрачить. Об этом 6 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правительство Амурской области День Победы в Благовещенске

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что 9 мая для российских граждан — это больше, чем просто праздник.

«День Победы для всех русских, для всех россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза — это сакральный день, это главный праздник, который, действительно, исполнен символизма, исполнен и чувства боли за те жертвы, которые мы понесли, и чувства гордости за нашу страну и за нашу победу, поэтому ничто его не омрачит», — сказал Песков.

По его словам, с точки зрения национальной гордости, значение этого праздника переоценить невозможно.

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Как сообщало ИИА REGNUM, военный парад по случаю 77-й годовщины Победы пройдёт на Красной площади в Москве 9 мая. Состав механизированной колонны 9 мая будет насчитывать 131 единицу техники, в небе над столицей пролетят 77 самолётов и вертолётов. Число участников парада насчитывает 11 тысяч человек.

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На параде Победы выступит президент России Владимир Путин. Он также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия в этом году не приглашала на празднование 9 мая никого из зарубежных лидеров.