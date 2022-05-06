Москва, 6 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Сообщения о вывозе Россией зерна с Украины являются фейком, заявил 6 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не располагаем информацией. Похоже на фейк. Скорее, фейком и является. Я не знаю точно, кто это заявил в ООН, но очевидно, что они не удосужились проверить эту информацию», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее сообщалось, что представители ООН заявили о том, что Россия якобы похищает зерно с Украины, вывозя его на грузовиках.