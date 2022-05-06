Москва, 6 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в тот же день, что и саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 6 мая журналистам.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Представителя Кремля спросили, будет ли встреча Путина и Лукашенко двусторонней или пройдет в рамках саммита.

«Это будет и то, и другое. В один день», — сказал Песков и добавил, что Кремль своевременно сообщит дату встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая лидеры России и Белоруссии провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули российскую спецоперацию на Украине, а также подготовку предстоящей встречи лидеров стран ОДКБ.

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