Берлин, 6 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Единства по предложенному Еврокомиссией эмбарго на поставки в Евросоюз российской нефти будет достигнуть нелегко. Об этом 6 мая заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на конгрессе о будущем единой Европы, организованном в Берлине газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

«Непросто достигнуть сейчас единства по быстрой реализации эмбарго на нефть», — сказала она.

Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что у стран сообщества разная позиция в этом вопросе и добавила, что в данный момент в Брюсселе идут переговоры с представителями несогласных с введением такого эмбарго государств, в ходе которых обсуждаются прагматичные вопросы, в частности альтернативные пути поставок нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что только на протяжении последних 10 недель Европейским союзом было предоставлено на поддержку киевского режима €4 млрд.