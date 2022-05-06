Москва, 6 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступит с традиционным обращением на параде Победы в Москве. Об этом 6 мая сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Владимир Путин на параде Победы на Красной площади

Он рассказал, что 9 мая президент примет участие в военном параде в Москве.

«Будет его выступление, также по традиции по завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента также проинформировал, отвечая на вопросы журналистов, что специальная операция России на Украине идёт с соблюдением графика.