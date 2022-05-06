Стокгольм, 6 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Партия «Либералов» будет голосовать против формирования правого правительства Швеции, если в него будут входить «Шведские демократы». Об этом 6 мая в интервью газете SvD заявил лидер партии Йохан Персон.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

«Если ситуация накалится настолько, то «Либералы» готовы встретиться с избирателями на выборах и 11 сентября, и 11 октября», — предупредил Персон о возможности проведения в стране досрочных выборов сразу через месяц после запланированных.

Однако в интервью изданию Персон дал понять, что он не хочет проводить никаких других красных линий в отношении «Шведских демократов». Он заверил, что ультраправая партия, безусловно, получит место за столом при проведении переговоров по формированию правого правительства, которое возглавит лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон.

Но если «Шведские демократы» будут настаивать на включение в состав кабинета министров, то партия Персона будет голосовать «против», отметил он.