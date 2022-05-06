Новосибирск, 6 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области одобрило внесение изменений в постановление об оказании единовременной материальной помощи членам семей погибших и раненных в ходе спецоперации военнослужащих. Теперь помощь получат также пограничники, раненые и члены их семей.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Отныне утверждённый на региональном уровне пакет мер поддержки семей военнослужащих, росгвардейцев и пограничников, раненых и погибших в ходе спецоперации, составляет: 3 млн рублей семьям погибших, от 500 тыс. до 1 млн рублей — семьям раненых», — уточнили в региональной администрации.

Губернатор региона Андрей Травников подчеркнул, что новосибирское правительство всесторонне поддержит семьи погибших и раненых в ходе спецоперации военнослужащих и пограничников.