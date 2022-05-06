Тула, 6 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Сгоревший автомобиль с человеческим телом в салоне обнаружен в Демидовском карьере вблизи д. Перевал Ленинского района Тулы 5 мая, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР Тульской области.

Sledcom.ru Сотрудник Следственного комитета

На теле человека обнаружены следы термического воздействия, уточнили в ведомстве.

«По данному факту в следственном управлении Следственного комитета России по Тульской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в СК.

Проводятся все необходимые оперативные мероприятия, после установления объективной картины случившегося будет принято процессуальное решение.