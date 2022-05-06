Стокгольм, 6 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. По мнению официального представителя «Левых» по правовой политике Линды Вестерлунд Снекер, в Швеции должно работать большее число полицейских с соответствующим образованием. Об этом, как передает новостной портал Omni, заявила она 6 мая в ходе специальных парламентских дебатов по поводу массовых беспорядков, которые прокатились в стране в период пасхальных каникул.

Стокгольм. Швеция

В ходе прений с министром юстиции и внутренних дел Морганом Йоханссоном парламентарий отметила, что Полиция Швеции должна стать «образовательной организацией».

«И я хочу знать, как Морган Йоханссон будет управлять ведомством, чтобы Полиция избавилась от острой нехватки сотрудников, которая значительно выросла», — заявила Снекер.

В свою очередь Йоханссон отметил, что правительство Швеции уже выделяет достаточное количество средств, и «каждые полгода на улицах работает все больше полицейских».