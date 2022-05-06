Киев, 6 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Директор одного из украинских медицинских учреждений решил извлечь выгоду из гуманитарной помощи, предоставленной Западом для ВСУ. Он присвоил машины скорой помощи, сообщает 6 мая пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

George Chernilevsky Скорая помощь. Украина

Инцидент произошёл в Черновицкой области. По данным следствия, генеральный директор больницы использовал для личного обогащения пять карет скорой помощи, предоставленных в качестве гуманитарной помощи.

Доставленные в страну автомобили не были распределены на нужды армии или больниц, их зарегистрировали на благотворительную организацию, который руководит директор больницы. Машины «использовались для предоставления платных услуг гражданам».

По факту незаконного использования гуманитарной помощи возбуждено уголовное дело. Чиновник получил неправомерную выгоду в размере 16 тыс. гривен. Расследование продолжается.

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