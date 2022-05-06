Страсбург, Франция, 6 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Брюссель хочет расширить список российских граждан, попавших под санкции, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По данным издания, ЕС хочет расширить список лиц, которым грозит запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозка банковских активов.

На данный момент в список лиц, попадающие под санкции, входит 58 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении олимпийской чемпионки России по художественной гимнастике Алины Кабаевой может ввести ЕС.

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