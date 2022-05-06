Стокгольм, 6 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Новоизбранному лидеру «Либералов» Йохану Персону придется решать непростую задачу на предстоящих парламентских выборах в Швеции: с одной стороны, ему необходимо удержать избирателей, которые хотят прихода к власти левого правительства; с другой, ему необходимо убедить проголосовать за свою партию тех, кто выступает за правый кабинет министров. Об этом 6 мая рассказала политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Швеции

Проблема влияния «Шведских демократов» долгое время была главной проблемой «Либералов», поскольку формирование правого правительства Швеции без поддержки радикально правой партии невозможно. Однако, замечает Марморштейн, сейчас споры на эту тему в партии утихли.

«Йохан Персон очень четко придерживается линии партии и оправдал смену блока тем, что целью является смена правительства, даже если это означает сотрудничество со Шведскими демократами», — считает журналистка.

Однако Марморштейн тут же оговаривается, что позиция «Либералов» очень шаткая, поскольку партии необходимо не допустить усиления «Шведских демократов» и отправить кабинет министров «Социал-демократов» в отставку.