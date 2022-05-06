Москва, 6 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Суть военной операции не подразумевает широкого распространения информации о ней накануне проведения. Об этом 6 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц. Это абсолютно нормальная практика», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента призвал воспринимать распространяемые слухи о том, кто знал о начале спецоперации, «через особенные фильтры, иногда с чувством юмора, а иногда как преднамеренную ложь и искажение реалий».