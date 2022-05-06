Чита, 6 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Забайкальская прокуратура известила о вынесении приговора в отношении бывшего начальника Центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций государственного казенного учреждения «Ресурсный центр развития некоммерческих организаций Забайкальского края» Ирины Радецкой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере»).

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Уголовное дело расследовано следователями регионального следственного управления СКР.

Суд установил, что в декабре 2020 г. благотворительный фонд «Ты можешь помочь» на законных основаниях получил из регионального бюджета 750 тыс. рублей в виде гранта как одному из победителей конкурса в направлении «Поддержка спорта и здорового образа жизни».

Пытаясь похитить часть полученного, весной 2021 г. Ирина Радецкая решила обмануть директора фонда и злоупотребить его доверием. Злоумышленница заявила о необходимости передачи ей взятки в виде части полученного гранта в сумме 436 тыс. рублей за якобы оказанную помощь в получении гранта.

Фактически Радецкая организационно-распорядительными функциями при предоставлении грантов из бюджета края не обладала, указанных действий не выполняла. Ее преступные действия своевременно были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя о доказанности вины подсудимой и предложенным наказанием. С учетом полного признания вины как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании, данных о личности подсудимой, наличия смягчающих вину обстоятельств, материального положения обвиняемой, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года уголовное дело для рассмотрения по существу было направлено в в Центральный районный суд Читы.

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