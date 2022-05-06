Самара, 6 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Экс-депутата Совета депутатов Самарского района города Самары осудили за покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В суде было установлено, что в августе 2019 года учредитель общества с ограниченной ответственностью договорился с представителем двух других фирм, что его общество откажется от участия в электронном аукционе на право заключения госконтракта на оказание услуг по реализации арестованного имущества, которое проводило территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в регионе.

«При этом, за отказ от участия в процедуре закупки и снижения начальной (максимальной) цены контракта учредитель должен был получить денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что свои обязательства учредитель общества исполнил: по итогам аукциона победителем стала необходимая фирма.

«Однако довести свой преступный умысел до конца (подозреваемый) не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на коммерческий подкуп в особо крупном размере.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре судебных приставов обвинили в превышении должностных полномочий.