Азнакаевский район, Татария, , 14:03 — REGNUM В Татарии утвердили обвинительное заключение в отношении 45-летнего бывшего главы крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ). Ему инкриминируют преднамеренное банкротство, сообщает региональная прокуратура.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, с января 2014 года по май 2017 года обвиняемый умышленно совершил действия по ухудшению имущественного положения КФХ. Он необоснованно списал деньги с расчетных счетов и произвел отчуждение имущества на общую сумму более 61 млн рублей.

Все это повлияло на неспособность в полном объеме рассчитаться с кредиторами и привело КФХ к банкротству.

Свою вину мужчина не признал. Обвиняемый до решения суда находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело в ближайшее время направят в Азнакаевский городской суд РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове в отношении бывшего генерального директора ЗАО «ПП ЖБК-3» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).

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