Сеул, 6 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. 41% жителей Южной Кореи считают, что избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль хорошо справляется со своими обязанностями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного с 3 по 4 мая среди 1000 человек старше 18 лет, это минимальный показатель со второй недели апреля, когда впервые был проведен опрос на данную тему.

По сравнению с прошлой неделей показатель сократился на 2%.

Между тем 48% участников опроса придерживаются противоположного мнения.

Среди причин респонденты назвали перенос администрации президента, кадровую политику, недостаточные усилия по выполнению своих обещаний.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 41%, оппозиционной партии «Сила народа» — 40%.