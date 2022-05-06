Астана, 6 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Казахстан вынужден вновь усилить контроля на границе с Киргизией из-за участившихся случаев использования киргизстанскими грузоперевозчиками «серых» схемы ввоза на казахскую территорию незаявленного и контрафактного груза, передают киргизские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан, граница с Киргизией

В частности, после ослабления контрольных мер со стороны Казахстана в конце апреля при проверке грузовика, следовавшего из Киргизии, казахские таможенники обнаружили свыше 1,1 млн поддельных акцизных марок Белоруссии и более 2 тысяч единиц незаявленного товара — систем видеонаблюдения, одежды и спортивного инвентаря.

Читайте также: В парламенте Киргизии призывают устроить Казахстану водную блокаду

Также отмечается, что в последнее время существенно возросло количество попыток незаконного ввоза из Киргизии оборудования для майнинга криптовалюты и электронных сигарет, которые по документам якобы должны были проследовать в Россию транзитом через Казахстан.

Так, только в апреле 2022 года зафиксировано шесть фактов лжетранзита майнинговых ферм, когда вывезенное из Киргизии спецоборудование осталось на территории Казахстана.

«Следует отметить, такие действия со стороны субъектов бизнеса наносят ущерб бюджетам стран-партнеров по Евразийскому экономическому союзу, в связи с чем контроль будет усилен», — подчёркивают в Министерстве финансов Казахстана.

Читайте также: Товарооборот Киргизии с Казахстаном за год вырос более чем на треть