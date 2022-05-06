Ереван, 6 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Ереване 6 мая начались столкновения между сотрудниками полиции и участниками протестной акции, организованной оппозиционными партиями Армении. Об этом сообщает агентство News Armenia.

Police.am Беспорядки в Ереване

По данным журналистов, активисты заблокировали движение на автомобильном мосту «Победа». Правоохранители начали задерживать протестующих.

Сообщается, что сегодня в армянской столице стартовали четыре протестных шествия. Протестующие перекрыли движение на проспекте Баграмяна и улице Демирчяна. Они скандировали: «Армения без Никола! Мы — хозяева нашей страны! Армении — да, Арцаху - да, Николу - нет!».

Вице-спикер, парламента от фракции «Армения» Ишхан Сагателян ранее призвал сторонников «парализовать весь Ереван».

Активисты выступают за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Его обвиняют в том, что не стал предотвращать войну с Азербайджаном, а также привёл к поражению армянской стороны. Кроме того, Пашиняна подозревают в планах сдать интересы Нагорного Карабах в переговорах с лидерами Азербайджана и Турции.

Напомним, перманентные протестные акции в Ереване начались 17 апреля. Протестующие активизировались 1 мая и каждый день блокируют улицы в столице.