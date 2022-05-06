Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Суд Санкт-Петербурга запретил к отрытому доступу на всей территории страны несколько фильмов, в том числе отечественного производства, которые при просмотре могут нанести психологические травмы детям. Об этом сообщили 6 мая в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Ужас Vsluh.net

С административным исковым заявлением в Октябрьский районный суд Петербурга обратился прокурор, который просил запретить фильм ужасов «Зеленый слоник» (1999 года) российского режиссера Светланы Басковой об отношениях между армейскими офицерами в условиях закрытого сообщества воинской части. А также боевик «Ниндзя-убийца» режиссера Джеймса МакТига (2009, США), об одном из самых опасных киллеров в мире, и кровавую сатиру на общество Джейсона Уилльяма Ли «Эксперимент за стеклом» (2019, Швейцария, Канада).

Как пояснил прокурор, эти киноленты содержат сцены насилия, эпизоды жестоких убийств с анатомическими подробностями, а также способы убийств — и при этом они доступны в свободном доступе на ряде сайтов, где нет возрастного ограничения.

«Просмотр несовершеннолетними данных фильмов может причинить вред их психическому здоровью, в том числе данный контент содержит факторы риска суицидального поведения, исходя из выводов специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования», — отметил прокурор.

Также в суде учли мнение экспортов, которые сочли, что просмотр шокирующих сюжетов и видео провоцирует навязчивые воспоминания-переживания и длительное аффективное состояние, сохраняющееся и после просмотра фильмов. Учтя это, суд требования административного истца удовлетворил и признал фильмы запрещенными в РФ.

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