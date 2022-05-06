София, 6 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии планирует заключить с польскими военными предприятиями масштабный контракт по ремонту болгарских самолётов МиГ-29. Об этом 6 мая со ссылкой на заявление начальника штаба армии Болгарии Эмила Эфтимова сообщает БТВ.

Krasimir Grozev МиГ-29 ВВС Болгарии

По словам Эфтимова, обеспечение летной годности указанных истребителей является первоочередной задачей болгарского минобороны.

«Эти машины зарекомендовали себя с наилучшей стороны, мы будем и в дальнейшем активно их эксплуатировать, — сказал, в частности, он. — Именно поэтому, не имея возможности отремонтировать их в России, мы обратимся к польским специалистам, имеющим соответствующий опыт».

Предполагается, что в данный момент речь идет о шести самолетах указанных моделей. Сумма контракта и дата его возможного подписания не уточняются.