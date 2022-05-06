Москва, 6 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине идёт с соблюдением графика. Об этом 6 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал журналистам слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что спецоперация затянулась. Песков рассказал, что она идёт по графику.

Также пресс-секретарь не стал комментировать решение суда в Белоруссии в отношении гражданки России Софьи Сапеги. Песков отметил, что не комментирует решение дружественной страны, а интересы Сапеги российская сторона будет защищать по дипломатическим каналам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии Гродненский областной суд приговорил гражданку РФ Софью Сапегу к шести годам лишения свободы.