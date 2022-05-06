Ставрополь, 6 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края планируют в 2022 году привлечь на развитие пищевой промышленности 22 млрд рублей. Денежные средства будут направлены на инвестиционные проекты, при реализации которых будет создано более 6 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил глава краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

Пищевая промышленность в России

«Планируется привлечь порядка 22 млрд рублей, что на 33% больше, чем в прошлом году. <…> Уже сейчас есть понимание, что специалисты комитета будут сопровождать более 30 инвестиционных проектов, которые дадут свыше шести тысяч новых рабочих мест», — говорится в сообщении руководителя ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По словам Полюбина, в 2021 году в крае было реализовано 16 инвестиционных проектов в отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности, сферу торговли и общественного питания на общую сумму около 16,5 млрд рублей (без учета денежных средств из регионального бюджета). Из них было направлено на создание новых предприятий 4,9 млрд рублей, на модернизацию существующих производств — 6,8 млрд рублей, на развитие сферы торговли — 4,8 млрд рублей.