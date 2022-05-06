На Ставрополье привлекут 22 млрд рублей в развитие пищепрома
Ставрополь, 6 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края планируют в 2022 году привлечь на развитие пищевой промышленности 22 млрд рублей. Денежные средства будут направлены на инвестиционные проекты, при реализации которых будет создано более 6 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил глава краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.
По словам Полюбина, в 2021 году в крае было реализовано 16 инвестиционных проектов в отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности, сферу торговли и общественного питания на общую сумму около 16,5 млрд рублей (без учета денежных средств из регионального бюджета). Из них было направлено на создание новых предприятий 4,9 млрд рублей, на модернизацию существующих производств — 6,8 млрд рублей, на развитие сферы торговли — 4,8 млрд рублей.