Тула, 6 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летней жительницы Тулы, которая на три дня закрыла в квартире своих маленьких детей, сообщили 6 мая в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

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По предварительным данным, женщина ушла отмечать Новый год и закрыла своих детей в возрасте полутора, трёх и десяти лет в квартире без присмотра. Перед уходом мать заперла дверь в комнату детей на щеколду, забив ее гвоздем, еды у детей не было, сообщили в прокуратуре. Освободиться дети смогли сами, они обратились за помощью к соседке.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Дети находятся под временной опекой у бабушки, в суде рассматривается иск о лишении матери родительских прав.