Новосибирск, 6 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. С начала 2022 года Киргизия поставила в Новосибирскую область три партии мороженого местного производства общим весом 1 800 килограммов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

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Последняя партия замороженного лакомства, вес которого составил 900 килограммов, прибыл на территорию Новосибирской области в конце марта. Киргизское мороженое в регион доставили на авторефрижераторе.

«Ввоз продукции осуществлялся с соблюдением норм и требований законодательства Евразийского экономического союза», — подчёркивают в контрольно-надзорном ведомстве.

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