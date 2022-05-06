Новосибирск, 6 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Новосибирске по завершению праздничных мероприятий в День Победы будут организованы площадки общественного пассажирского транспорта для доставки жителей в отдалённые районы. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Дарья Драй ИА REGNUM Транспорт

Отметим, что 9 мая в городе также пройдёт 75-я легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации Александра Покрышкина.

При этом 9 мая в городе ночью будет 0…+2 °С, днём +13…+15 °С, ветер восточный 2-7 м/с.

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