Вашингтон, 6 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Группа сенаторов-республиканцев выступает за введение возрастных ограничений на показ художественной продукции, в которой есть персонажу, представляющие ЛГБТ-сообщество, сообщает New York Post.

Whitehouse.gov Вице-президент США Камала Харрис на ЛГБТ-параде в Сан-Франциско

С подобной инициативой выступили пятеро сенаторов из штатов Северная Дакота, Канзас, Юта, Индиана и Монтана, который направили 4 мая письмо в Совет по мониторингу родительских правил на телевидении с просьбой о введении новой категории возрастного рейтинга.

«В последние годы темы сексуального характера стали агрессивно политизироваться и продвигаться в детских программах, включая необратимые и вредные экспериментальные методы лечения психических расстройств, таких как гендерная дисфория», — говорится в письме.

В своем письме сенаторы Роджер Маршалл, Майкл Ли, Майкл Браун, Кевин Крамер и Стив Дейнс «настоятельно призвали» председателя ведомства по телевещанию Чарльза Ривкина обновить свои правила, чтобы родители знали о «вредных» материалах.

Ранее в социальной сети Twitter появилось видео, на котором руководитель Disney заявил о намерении увеличить число ЛГБТ-персонажей в продукции компании к концу 2022 года.

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