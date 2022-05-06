Москва, 6 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Совещание по экономическим вопросам проведёт президент России Владимир Путин 10 мая. Об этом 6 мая заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«На вторник, 10 мая, у президента запланировано совещание по экономическим вопросам», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что президент собирает регулярно представителей правительства, администрации президента, экономического блока, чтобы проговаривать ключевые моменты функционирования российской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на совещании по экономическим вопросам Путин заявил о снижении ставки по льготной ипотеке будет с 12% до 9%.

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