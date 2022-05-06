Санкт-Петербург, 6 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным экс-главу архангельского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» Михаила Иконникова в присвоении почти 30 млн рублей, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По данным ведомства, в 2012 и 2013 годах Иконников заключал и оплачивал фиктивные договоры на выполнение комплекса кадастровых и землеустроительных работ для нужд филиала «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». Таким образом он присвоил себе более 29 миллионов рублей.

Иконников вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» нанесенный ущерб — 29 178 000 рублей.

Отметим, что сын осужденного — Виктор Иконников — в настоящее время занимает пост заместителя председателя правительства Архангельской области и возглавляет региональное министерство экономического развития.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманского чиновника за взятку в 300 тысяч рублей приговорили к семи годам колонии.