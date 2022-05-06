Екатеринбург, 6 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пустует рекордное количество торговых площадей. Об этом в социальных сетях сообщил глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Pixabay.com Торговый центр

В торговых центрах города вакантно 17% площадей. Всего пустующими оказались 180 тысяч квадратных метров. Это в три раза больше, чем на конец марта 2022 года. Показатель достиг исторического максимума. Даже на пике пандемии он составлял 11%.

По словам Хорькова, увеличение вакантных площадей в торговых центрах обусловлено пандемией коронавируса и санкциями Запада в отношении России.