Москва, 6 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 мая выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом 6 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Идёт подготовка к параду на Красной площади, который 9 мая состоится в 10 утра. 9 числа Путин примет участие в военном параде, будет его выступление. Также по традиции по завершении парада Путин возложит венок к Могиле Неизвестного солдата», — заявил Песков.