Бишкек, 6 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Республиканский совет ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла провёл в столице Киргизии и её окрестностях автопробег под девизом «Песни Победы». Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Киргизия

Акция в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась накануне, 5 мая, и проходила по маршруту Бишкек — Шопоков — Сокулук.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память советских солдат и офицеров, павших в боях Великой Отечественной войны, и возложили цветы к памятникам Героям Советского Союза Калыйнура Усенбекова и Дуйшенкула Шопокова, а также советским воинам, погибшим в годы войны.

В Минобороны отмечают, что целями автопробега «Песни Победы» являются желание увековечить великий подвиг воинов-освободителей, а также военно-патриотическое воспитание подрастающей молодежи в духе беззаветной любви к Родине и верности воинскому долгу.

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